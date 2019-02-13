Азербайджан полностью созрел для нового сокрушительного поражения

Арташес Гегамян, , 19:56 — REGNUM

Помнится, полгода назад 20 августа 2018 года российское ИА REGNUM опубликовало мою статью под заглавием «Сто дней правительства Никола Пашиняна». Тогда, при написании статьи, я старался предельно доступно на конкретных примерах показать, что некомпетентность исполнительной власти рано или поздно породит серьезные угрозы экономической, да и национальной безопасности Республики Армения (далее РА). На днях, 8 февраля т. г. правительство РА направило в Национальное Собрание РА документ «Программа Правительства Республики Армения» (далее Программа). Нет, уважаемый читатель, в данной статье я не стану анализировать Программу, которая является ничем иным, как привязкой разного рода общих теоретических постулатов, касающихся различных отраслей экономики РА, которые ничего общего не имеют с конкретными актуальными задачами, стоящими перед нашей страной, решение которых поможет преодолеть вызовы и угрозы существованию самой Армянской государственности. Мои столь тревожные оценки и выводы окончательно подтвердились, 12 февраля т. г. на заседании НС РА, во время которого обсуждалась Программа. Отметим, что на этом заседании с пространным докладом выступил премьер-министр Армении Н. Пашинян. Не скрою, мне стоило больших усилий слушать его популистское, с точки зрения экономической теории, безграмотное с точки зрения прагматичности выступление. Уже не приходится говорить о таких, мягко выражаясь, бредовых мыслях, как-то: «Числовые параметры экономической революции на самом деле зависят от того, сколько граждан республики Армения откликнутся на мой призыв стать активистом экономической революции и сколько человек решат воспользоваться возможностями, предоставленными трибуной той же революции». Жаль, что Никол Воваевич при этом не уточнил, как более чем 200 тысячам безработным (по прогнозам МВФ в 2018 году уровень безработицы в РА составит 18,9%), откликнуться на этот призыв Н. Пашиняна и «стать активистами экономической революции». Не хотелось бы тратить время на смакование множества взаимоисключающих, с точки зрения здравого смысла бредовых постулатов Н. Пашиняна. Все они умещаются в Эффект Даннига-Крюгера, который, как известно, заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. В случае с Н. Пашиняом мы имеем классический пример проявления Эффекта Даннига-Крюгера. Более того, в нашем случае у Н. Пашиняна завышенное представление о собственных способностях. И это при том, что действительно высококвалифицированные люди, которых, увы, слишком мало в его окружении, наоборот, склонны занизить оценку своих способностей, считая других более компетентными. Однако, моя цель не в выявлении изначально абсурдных идей премьера, она несколько иная: показать своё видение всей опасности положения, в которой оказалась Армения после государственного переворота апреля-мая 2018 года и поделиться с читателями своими предложениями по минимизации угроз национальной безопасности нашей страны в современном взрывоопасном мире.

Итак, переговорный марафон Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, начавшийся с их знакомства 14 июня 2018 года на открытии чемпионата мира по футболу в Москве, продолженный в рамках саммитов стран СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге, по сути, завершился 22 января 2019 г. встречей премьер-министра Армении с президентом Азербайджана в Давосе. А если быть точнее, то 25 января т. г. после пресс-конференции Никола Пашиняна в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве. Напомним читателям, что на этой пресс-конференции Никол Пашинян заявил: «Я неоднократно говорил, что в этих переговорах могу представлять Республику Армения. Я не могу представлять Республику Арцах по той простой причине, что граждане Карабаха не участвовали в выборах в Армении, то есть они меня не избрали премьер-министром. У них есть свой президент, парламент и правительство. По этой причине я не могу вести переговоры от имени Нагорного Карабаха, и все так и происходит. Это всем понятно». И последний гвоздь в крышку гроба переговорного процесса по Нагорно-Карабахскому урегулированию, по мнению азербайджанских должностных лиц и аналитиков, был забит 30 января т.г. заявлением Н. Пашиняна: «Мы не можем обсуждать формулу «территории в обмен на мир». Наше правительство ведет такую политику по Карабаху, которую ни одно из предыдущих правительств не вело, и проводить параллели — полное заблуждение». Вот так Никол Воваевич отмежевался от обвинений в свой адрес о том, что действующее правительство продолжает внешнеполитический курс первого президента РА Левона Тер-Петросяна. Ну и прекрасно, подумает читатель. Да, на первый взгляд так оно и воспринимается, но вот есть определенные нюансы, на которые хотелось бы обратить внимание читателей. Так, 1 февраля 2019 года Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с комментариями в ответ на заявление премьер-министра РА о том, что «армянская сторона не может даже обсуждать формулу «территории в обмен на мир». В заявлении МИД Азербайджана говорится: «Логику господина Пашиняна сложно понять. Как известно, в основе переговоров по разрешению нагорно-карабахского конфликта, проводимых под эгидой Минской группы ОБСЕ, лежит именно вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Это требование отражено в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН (здесь азербайджанская сторона умышленно искажает подлинную цель 4-х резолюций Совбеза ООН, принятых в 1993 году. Цель принятых резолюций сводилась к немедленному прекращению военных действий и враждебных актов и выводу сил самообороны Нагорного Карабаха с приграничных территорий Нагорно-Карабахской Республики (далее НКР), территорий, с которых и была развязана широкомасштабная военная агрессия Азербайджана против НКР в 1992 году — А.Г.), а также практически во всех документах, принятых международными организациями в рамках урегулирования конфликта. В этом случае встает вопрос: не означает ли данная позиция господина Пашиняна отказ от переговоров?». Заметим, что 25 января т.г. в https://minval.az/news/1238585 (в то же самое время, когда Н. Пашинян отвечал на вопросы журналистов в Москве) была опубликована статья под заглавием «Война утечек: Россия приступила к срыву переговоров по Карабаху». В ней сердобольный обозреватель этого интернет-портала сочувственно сетует: «Позиции Пашиняна «подтачивают» планомерно и «широким фронтом», и обвинения в не то в намерении «сдать Карабах», не то в неумении его отстоять — инструмент насколько циничный, настолько же надежный. Особенно в руках Москвы. А в этой ситуации уже не исключено, что в Ереване дело может дойти до нового «дымб — дымб — ху», но уже направленного против Пашиняна (если сие откровение воспринимать лишь на слух, то может сложиться вполне определенное мнение ̶ мы имеем дело с прочтением вслух отрывка из текста выступления какого-либо депутата из фракции Пашиняна «Мой шаг» в НС РА) … и тем более не исключены очередные провокации на линии фронта, которые тоже являются надежным инструментом и срыва переговоров, и внутриполитической «рихтовки» излишне самостоятельных, по мнению Москвы, стран (удивительная осведомленность о возможных в будущем планах Москвы в отношении «излишне самостоятельных стран» — А.Г.). Другой вопрос, что такого рода сценарии могут пройти в Ереване, но не в Баку (призыв Н. Пашиняну поучиться у Баку и Азербайджана. Страна, которая, согласно логике автора статьи, не излишне, а супер самостоятельная. Иначе и быть не могло. Шутка ли быть одной нацией и иметь две государства — А.Г.). И да, теперь срыв политического урегулирования будет означать уже не «заморозку» ситуации, а приближение ее военного решения. Другой вопрос, учитывают ли это и в Армении, и в высоких кабинетах хозяев этого «форпоста». И после этих растроганных чувств госпожа Тофикаханум Фазил Кызы (она же Нурани) вдруг сменила свою милость в отношении Н. Пашиняна и Ко на гнев. Так, 2 февраля т.г. все в том же электронном портале Minval. az была опубликована статья госпожи Нурани «Пашинян выбирает войну. По подсказке Москвы?». Эту статью уже приходилось подробно анализировать, поэтому приведу лишь небольшую выдержку из нее: «Еще недавно и участники переговоров — министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедьяров и Зограб Мнацаканян, и наблюдатели, и эксперты выражали по поводу переговоров довольно-таки уверенный оптимизм. Но теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает с такими заявлениями, которые не то что обнуляют этот оптимизм, а вообще грозят разрушить переговорный процесс». Такие вот дела: от любви до ненависти, во истину, один шаг. Ранее, 5 февраля т. г. Российское Информационное агентство РЕГНУМ опубликовало статью «Никол Пашинян сделал свое дело», в которой мне уже приходилось писать о моем видении миссии Н. Пашиняна. Повторю главную мысль этой статьи, при этом несколько раскрывая скобки ввиду того, что она искусственно искажается, при этом и со стороны отдельных интернет порталов, призванных информировать наших российских соотечественников о новостях Армении. Чтобы быть до конца объективным, замечу — интернет портала, почему-то зарегистрированного в офшорах (видимо есть что скрывать от налоговых органов РФ или РА). Что бы хотелось выделить из выше упомянутой статьи: «Думаю, что после недавних заявлений премьер-министра РА Никола Пашиняна архитектора рукотворного государственного переворота апреля-мая 2018 года (напомним читателям, что главной движущей силой государственного переворота были активисты разного рода общественных организаций, которые щедро финансируются Джорджем Соросом, активисты ЛГБТ-сообщества Армении, члены тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» ̶ А. Г.) убедились в существовании некоей «красной линии», переходить через которую не станет ни один даже самый беспринципный политик, хотя бы исходя из шкурных интересов. Впрочем, в этом убедились и определенные внешние силы (прежде всего сопредседатели Минской группы ОБСЕ, достаточно вспомнить озвученное бывшим послом США в РА Ричардом Миллзом его же политическое завещание, а также другие заявления), которые может и впрямь полагали на безальтернативность формулы «Территории — в обмен на мир». Не скрою, что статья получила широкий отклик в РА. Достаточно сказать, что лишь в одном из весьма и весьма неординарных электронных порталов Армении, статью прочитали 44 893 человек. Заметим, что при этом на вопрос редакции портала «Как Вы оцениваете статью?» из проголосовавших читателей 75,7% высказались достаточно определенно: оценку «отлично» дали 72,73% и «хорошо» 3,03%, Справедливости ради отметим, что статью оценили как «очень плохую» 12,12% и как плохую 4,55%. Этот результат, хочется верить, что свидетельствует о спаде эйфории у тех из граждан РА, которые, по сути, стали жертвами последовательно проводимой против Армении в течении ряда лет информационной войны по рекомендациям полковника ВВС США Ричарда Шафрански, изложенным в его статье «Теория информационного оружия» («Theory of information Warfare»). Я несколько подробно остановился на конкретных публикациях в Minval. az, исходя из того, что при внимательном анализе статьей, интервью политиков, аналитиков и журналистов, опубликованных в более-менее популярных азербайджанских интернет порталах, убеждаешься в том, что они по сути озвучивают одни и те же мысли, которые публикуются в Minval.az. Так вот, после столь консолидированной оценки в азербайджанских масс-медиа относительно причин срыва переговорного процесса по вине армянской стороны и «приближения военного решения» Нагорно-Карабахского конфликта, о чем неоднократно говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, вдруг, буквально на днях, в азербайджанских интернет порталах появляются, совершенно не присущие агрессивной риторике руководства Апшеронского султаната, пацифистские статьи. Так, 12 февраля т.г. в интервью АзерТадж заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил: «Руководству Армении следует подготовить свой народ к миру и добрососедству, вместо того чтобы выступать против мира и срывать переговорный процесс агрессивной риторикой». Видимо, говоря о подготовке армянского «народа к миру и добрососедству», муаллим Хикмет имел в виду миролюбивый характер выступления И. Алиева 17 декабря 2018 года на церемонии предоставления квартир военнослужащим в Сабунчинском районе г. Баку. Вот некоторые перлы из миролюбивого послания Апшеронского султана: «…Конечно же, наш сильный военный потенциал — основной фактор для решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Повышается боеспособность нашей армии. Сегодня наша армия готова выполнить любую задачу, способна на это. События последних лет наглядно демонстрируют это. Могу сказать, что и в этом году в результате успешной операции (в мае-июне 2018 года) нашей армии на участке армяно-азербайджанской границы в нахчыванском направлении под наш контроль полностью перешли 11 тысяч гектаров земли. Мы взяли стратегические высоты. Взятие этих высот позволяет нам полностью контролировать стратегические дороги, коммуникации на территории Армении. И апрельские бои, и успешная нахчыванская операция еще раз свидетельствуют о том, что профессионализм, боеспособность нашей армии находятся на высоком уровне. В нашей армии господствует высокий дух, и она может выполнить любую задачу». Далее в представлении Х. Гаджиева армянской стороне, население «которой будет подготовлено к миру и добрососедству» следует знать, что: «В этой связи важным шагом является исполнение четырех резолюций Совбеза ООН и вывод вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий … Мы все еще надеемся, что новое руководство Армении не повторит ошибки криминальной хунты Кочарян — Саргсян, продемонстрирует политический и экономический прагматизм и предпримет серьезные шаги в урегулировании конфликта» (то есть вернется к реализации пресловутой формулы Ричарда Миллза, читай Джона Болтона, «Территории — в обмен на мир»). Заметим, что 11 февраля 2019 г. министр иностранных дел Азербайджана Э. Мамедьяров в интервью The Korea Times заявил: «Мы надеемся, что в этом году будет достигнут определенный прогресс в плане вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана и нормализации отношений между двумя странами. Прогресс в урегулировании конфликта, создание условий для мира, безопасности и стабильности во всем регионе, открывает возможности, прежде всего для экономического роста в самой Армении». Не правда ли очень трогательная забота о благополучии и процветании Армении. А самое главное эта забота о будущем нашей страны «полностью перекликается» с сокровенными мыслями Апшеронского султана, в частности, с заявлением Ильхама Алиева, прозвучавшим 8 февраля 2018 года на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан». «Должен отметить, что мы не должны забывать, и не забываем наши исторические земли. И это должно быть направлением нашей дальнейшей деятельности, как мы и сегодня проводим работу в этом направлении. Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зангезурский и Гёйчинский махалы. Это должно знать молодое поколение … Иреван — наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли. Это — наша политическая и стратегическая цель, и мы постепенно должны приближаться к этой цели».

Анализируя и сопоставляя главные посылы, содержащиеся в выступлениях президента Азербайджана, с теми призывами «к миру и добрососедству», с которыми выступают его подчиненные, приходишь к вполне очевидному выводу. Апшеронский султан откровенно готовит население своей страны к войне против Армении и Арцахской Республики, а его политическая прислуга готовит мировое общественное мнение к такому восприятию сложившейся ситуации, когда, якобы, на конструктивные миролюбивые предложения азербайджанской стороны армянская сторона отвечает деструктивностью, действиями, которые сводят на нет переговорный процесс по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Оценки Алиева и Ко совпадают лишь в одном — в патологической ненависти к первому президенту Нагорно-Карабахской Республики, второму президенту Республики Армения Роберту Кочаряну и председателю Комитета обороны НКР, третьему президенту Республики Армения, Герою Арцаха Сержу Саргсяну.

Думается, что политика азербайджанских властей требует адекватной, а что самое главное, консолидированной реакции со стороны не только Национального Собрания и правительства РА, государственных структур Арцахской Республики, но и всего армянства — граждан Республики Армения, Арцахской Республики и всей Армянской Диаспоры. В этой связи я считаю необходимым формирование общенационального объединенного Комитета обороны Республики Армения и Арцахской Республики. Не вызывает сомнений, что главными действующими лицами объединенного Комитета обороны (кроме соответствующих должностных лиц Армении и Арцаха) должны стать первый президент НКР Роберт Кочарян, Герой Арцаха Серж Саргсян, герои Арцаха Виталий Баласанян, Самвел Бабаян, Аркадий Тер-Тадевосян (Командос), генерал-полковник Сейран Оганян, бывший министр обороны РА генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян, государственные и военные деятели, благодаря несгибаемой воле и профессионализму которых была одержана победа в навязанной Азербайджаном Нагорно-Карабахской Республике войне 1992−1994 гг. Хочу подчеркнуть принципиально важное значение членства в объединенном Комитете обороны второго и третьего президентов Республики Армения Роберта Седраковича Кочаряна и Сержа Азатовича Саргсяна. Что касается придания объединенному Комитету обороны соответствующих широких законодательных полномочий в соответствии с конституциями Республики Армения и Арцахской Республики, то, думается, что это вполне разрешимая задача и надеюсь, что в самые короткие сроки мы станем свидетелями заинтересованной и конструктивной работы парламентариев Армении и Арцаха, которые уверен, что блестяще справятся с этой задачей. И не приходится сомневаться, что создание и законодательное закрепление функций объединенного Комитета обороны со временем будет расценено как единственно правильное решение Никола Пашиняна и Национального Собрания Республики Армения VII созыва.

Вместо послесловия. Очень хотелось быть свидетелем сцены вручения копии Закона Республики Армения и Арцахской Республики «О создании объединенного Комитета обороны» министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову, который 20 июня 2018 года, как передает «Интерфакс», прямым текстом заявил: «Нашей целью является подготовить армию к войне. Политические переговоры — не наша работа. Сегодня азербайджанская армия готова к освобождению оккупированных территорий, в том числе психологически». Что же, единственный вывод, который можно сделать уже сегодня, так это — Азербайджан полностью созрел для нового сокрушительного поражения от вооруженных сил Республики Армения и Арцахской Республики, руководство которыми будет возложено на объединенный Комитет обороны двух армянских государств.