Среда, 13 Февраля 2019 года
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Конгресс США отказался поддержать военную интервенцию в Венесуэлу

Политика

Ранее в Вашингтоне заявляли, что рассматривают все варианты действий

Вашингтон, 13 февраля 2019, 19:54 — REGNUM  Конгресс США не поддержит использование вооруженных сил для вторжения в Венесуэлу, заявил 13 февраля глава международного комитета палаты представителей Эллиот Энгел.

По его словам, военная интервенция в Венесуэлу не является «возможным вариантом»

«Конгресс решает вопросы применения американских вооруженных сил по всему миру, и конгресс не поддержит военное вторжение в Венесуэлу», — сказал Энгел.

Стоит отметить, что это не мешает Конгрессу поддерживать признание самозванного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Напомним, ранее власти США заявляли, что рассматривают все варианты действий в отношении Венесуэлы.

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Политический кризис в Венесуэле
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