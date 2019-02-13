Конгресс США отказался поддержать военную интервенцию в Венесуэлу

Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Конгресс США не поддержит использование вооруженных сил для вторжения в Венесуэлу, заявил 13 февраля глава международного комитета палаты представителей Эллиот Энгел.

По его словам, военная интервенция в Венесуэлу не является «возможным вариантом»

«Конгресс решает вопросы применения американских вооруженных сил по всему миру, и конгресс не поддержит военное вторжение в Венесуэлу», — сказал Энгел.

Стоит отметить, что это не мешает Конгрессу поддерживать признание самозванного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Напомним, ранее власти США заявляли, что рассматривают все варианты действий в отношении Венесуэлы.

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