В столице Аргентины люди протестуют против роста тарифов ЖКХ

Буэнос-Айрес, , 19:52 — REGNUM В столице Аргентины Буэнос-Айресе проходят масштабные акции протеста в связи с ростом тарифов ЖКХ и отсутствием роста заработных плат. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает портал Nacion.

Организаторами акции протеста стали различные социальные движения Аргентины. Протестующие собирались в различных частях Буэнос-Айреса, а затем колоннами двинулись в центр города, где состоялся митинг. Протестующие требуют повышения заработных плат в стране на фоне необоснованного роста тарифов ЖКХ выше уровня инфляции.

Автомобильное движение по ряду ключевых автомагистралей в Буэнос-Айресе было блокировано из-за движения колонн протестующих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аргентина переживает очень длительный экономический кризис, который разразился в конце 90-х — начале 2000-х годов после провальных либеральных экономических реформ. В 2001 году Аргентина объявила дефолт. С тех пор экономика этой страны так и не восстановилась.

В 2018 года инфляция в Аргентине составила 47,6%. В том же году аргентинские власти взяли очередной кредит от МВФ на сумму $56,3 млрд.