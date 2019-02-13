Среда, 13 Февраля 2019 года
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США вновь ужесточили санкции против Ирана

Политика

Черные списки расширены

Вашингтон, 13 февраля 2019, 19:36 — REGNUM  Власти США вновь расширили санкции в отношении Исламской Республики Иран. Об этом сообщает пресс-служба казначейства США.

Под американские санкции попали девять иранских граждан и две иранские компании. Санкции введены из-за их сотрудничества с Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР). Кроме того, попавшие в американские черные списки подозреваются в кибератаках.

Так, под санкции попала организация «Новые горизонты», которая занимается организацией международных конференций. Американские власти считают, что данные конференции служат платформой для вербовки и сбора разведывательной информации для КСИР.

Также США считают, что на подобных конференциях пропагандируются антисемитизм и теории заговора.

Кроме того, под санкциями оказалась компания Net Peygard Samavat. Её США подозревает в кибератаках против американских властных структур и даже контрразведки США.

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Противостояние Ирана и США
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