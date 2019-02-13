Президент Мексики: приговор «Коротышке» — «урок преступникам»

Мехико, , 19:32 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прокомментировал осуждение судом США наркобарона «Коротышки», 13 февраля передает агентство Reuters.

По мнению мексиканского президента, осуждение Хоакина Гусмана Лоэры — это «урок преступникам» и доказательство того, что криминал и легкие деньги не приносят счастья.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля суд в Бруклине вынес обвинительный приговор Хоакину Гусману Лоэре, известному как «Коротышка», основателю картеля «Синалоа». Наркокартель является самым влиятельным в Мексике и одним из крупнейших в мире.

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