Среда, 13 Февраля 2019 года
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ЦИК Украины зарегистрировал на выборах 90 наблюдателей от ОБСЕ

Политика

Всего Киев зарегистрировал уже более 200 наблюдателей от международных организаций

Киев, 13 февраля 2019, 19:26 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 90 наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на предстоящих выборах президента страны. Об этом сообщается 13 февраля на странице ЦИК в Facebook.

Таким образом, всего на сегодняшний день комиссия зарегистрировала 226 официальных наблюдателей от международных организаций, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня МИД России сообщил о намерении Москвы направить на Украину своих представителей в составе миссии краткосрочных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которые будут следить за процессом голосования непосредственно в день выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия направит краткосрочных наблюдателей на выборы президента Украины

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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