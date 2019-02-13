ЦИК Украины зарегистрировал на выборах 90 наблюдателей от ОБСЕ

Киев, , 19:26 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 90 наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на предстоящих выборах президента страны. Об этом сообщается 13 февраля на странице ЦИК в Facebook.

Таким образом, всего на сегодняшний день комиссия зарегистрировала 226 официальных наблюдателей от международных организаций, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня МИД России сообщил о намерении Москвы направить на Украину своих представителей в составе миссии краткосрочных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которые будут следить за процессом голосования непосредственно в день выборов.

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