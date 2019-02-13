Среда, 13 Февраля 2019 года
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Президента Бразилии выпустили из больницы

Политика

Болсонару находился в госпитале с 28 января

Сан-Паулу, Бразилия, 13 февраля 2019, 19:23 — REGNUM  Президент Бразилии Жаир Болсонару признан здоровым и отпущен из госпиталя в Сан-Паулу, 13 февраля передает агентство Associated Press.

63-летний президент Бразилии перенес операцию по удалению колостомического мешка и ряд осложнений, но в настоящий момент полностью здоров.

В общей сложности Болсонару провел в госпитале имени Альберта Эйнштейна 17 дней — лечение началось ещё 28 января.

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