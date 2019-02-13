Президента Бразилии выпустили из больницы

Сан-Паулу, Бразилия, , 19:23 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару признан здоровым и отпущен из госпиталя в Сан-Паулу, 13 февраля передает агентство Associated Press.

63-летний президент Бразилии перенес операцию по удалению колостомического мешка и ряд осложнений, но в настоящий момент полностью здоров.

В общей сложности Болсонару провел в госпитале имени Альберта Эйнштейна 17 дней — лечение началось ещё 28 января.

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