Британия назвала себя мировой державой с глобальными интересами

Лондон, , 19:18 — REGNUM Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон 11 февраля выступил с программной речью в Королевском Объединённом институте оборонных исследований в Лондоне. В своем выступлении он рассказал о будущем направлении развития вооруженных сил страны. Ряд высказываний министра заслуживают внимания.

Гэвин Уильямсон сказал, что у Британии в связи с выходом из Евросоюза появилась величайшая возможность пересмотреть свою роль в мире, и необходимо ей воспользоваться. Речь идет о создании новых альянсов и возрождении старых. По мнению министра, надо стать страной, которая будет действовать, когда потребуется: «Мы должны быть нацией, к которой обращаются люди, когда мир нуждается в руководстве».

Глава оборонного ведомства назвал Британию «мировой державой с поистине глобальными интересами», страной с пятым по величине военным бюджетом в мире и пятой по величине экономикой на планете. Он также заявил, что новая глобальная Большая игра будет проходить на глобальном игровом поле, и поэтому Британия должна будет защищать свои интересы и ценности далеко от дома.

По мнению Гэвина Уильямсона, стране иногда придется действовать в одиночку, проводить интервенции без поддержки союзников. Он также призвал не говорить, а действовать, чтобы «нашу нацию не считали бумажным тигром».