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Столтенберг: США, Италия и Франция просят Турцию не покупать у России С-400

НАТО предлагает Анкаре альтернативные варианты

, 13 февраля 2019, 19:09 — REGNUM  Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США и Турция ведут переговоры относительно намерений Анкары закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом Столтенберг заявил журналистам сегодня, 13 февраля.

По словам Столтенберга, США просят Турцию отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. К переговорам также подключились власти Италии и Франции.

Все они просят Турцию найти альтернативы покупке у России ЗРК С-400.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Турции решили закупить российские ЗРК С-400 «Триумф» после попытки государственного переворота в этой стране, которая, по некоторым данным, была инспирирована США в том числе с задействованием структур военного блока НАТО.

США заявили, что откажутся продавать Турции свои ЗРК Patriot, если Анкара не откажется от закупок российских С-400. Тем не менее турецкие власти проявили решимость в этом вопросе и решили все-таки закупить у России С-400. Ожидается, что первая партия данных российских ЗРК придет в Турцию уже в этом году.

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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