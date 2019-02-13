Индия предоставила Мальдивам бюджетную поддержку

Мале, , 20:24 — REGNUM 12 февраля министр финансов Мальдивской Республики Ибрагим Амир сообщил, что Индия за два месяца предоставила 50 млн долларов в качестве бюджетной поддержки страны.

Он отметил, что данная сумма была предоставлена в два этапа. В декабре 2018 года и в январе 2019 года правительство Мальдив получило по 25 млн долларов.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, эта помощь является частью кредитной линии Индии, которая всего составляет 1,4 млрд долларов.

200 млн из этой суммы выделено в качестве бюджетной поддержки, из которых 50 млн —это бесплатная помощь, а 150 млн будут инвестированы в государственные краткосрочные облигации.

Оставшиеся 800 млн будут направлены на финансирование проектов развития в островном государстве, а 400 млн предоставят для валютного свопа.