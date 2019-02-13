Россия и Индонезия могут ввести упрощенный визовый режим

Москва, 13 февраля 2019, 19:02 — REGNUM Власти Российской Федерации и Индонезии обсудили планы по двустороннему соглашению об упрощении визового режима между двумя странами. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Совета безопасности России.
В сообщении сказано, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с министром-координатором по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто. Главной темой переговоров была безопасность.
«Стороны обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества в области политики и безопасности», — сказано в сообщении.
Среди обсуждаемых тем также был вопрос и о введении упрощенного визового режима между двумя странами.