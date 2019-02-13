Среда, 13 Февраля 2019 года
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Глава МИД Индии представила закон, регулирующий браки с нерезидентами

Политика

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж представила законопроект, который регулирует регистрацию браков с индийцами-нерезидентами

Нью-Дели, 13 февраля 2019, 19:51 — REGNUM  В верхней палате парламента Индии министр иностранных дел Сушма Сварадж представила законопроект об обязательной регистрации браков с индийцами-нерезидентами.

Сообщается, что закон предоставит больше защиты женщинам, которые вступают в брак с индийцами-нерезидентами.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», этот законопроект стал совместной инициативой министерства иностранных дел Индии, министерства по делам женщин и детей, министерства внутренних дел и министерства законодательства и юстиции.

В положениях законопроекта сказано, что брак должен быть зарегистрирован в течение 30 дней для регулирования прав супругов в рамках семейного законодательства.

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Зарубежная хроника
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