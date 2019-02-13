Глава МИД Индии представила закон, регулирующий браки с нерезидентами

Нью-Дели, , 19:51 — REGNUM В верхней палате парламента Индии министр иностранных дел Сушма Сварадж представила законопроект об обязательной регистрации браков с индийцами-нерезидентами.

Сообщается, что закон предоставит больше защиты женщинам, которые вступают в брак с индийцами-нерезидентами.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», этот законопроект стал совместной инициативой министерства иностранных дел Индии, министерства по делам женщин и детей, министерства внутренних дел и министерства законодательства и юстиции.

В положениях законопроекта сказано, что брак должен быть зарегистрирован в течение 30 дней для регулирования прав супругов в рамках семейного законодательства.