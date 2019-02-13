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Социалистическая партия Индии: необходимо «вытеснить» правящую партию

Политика

Глава Социалистической партии Индии Акхилеш Ядав заявил о необходимости малых партий объединиться и «вытеснить» правящую партию на предстоящих выборах

Нью-Дели, 13 февраля 2019, 21:41 — REGNUM  «У нас есть альянс с Партией большинства народа. Маленькие региональные партии должны присоединиться к нам, чтобы вытеснить правящую партию на предстоящих выборах в нижнюю палату парламента Индии», — заявил журналистам глава Социалистической партии Индии — «Самаджвади парти» (СП) Акхилеш Ядав.

Политик также отметил, что этот альянс уже поддержало множество партий, такие как Индийский Национальный Конгресс, Национальная Народная Партия, Партия Нишад и Партия Мира.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», оппозиционер заявил, что данный альянс получит поддержку как на выборах в нижнюю палату парламента Индии, так и в законодательные собрания штатов.

Напомним, что в январе 2019 года Социалистическая партия и Партия Большинства Народа образовали альянс в противовес Индийской Народной Партии на предстоящих выборах.

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Зарубежная хроника
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