Премьер Пакистана: программа «Новый Пакистан» поможет в борьбе с бедностью

Исламабад, , 20:43 — REGNUM 12 февраля премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил на официальном мероприятии по случаю открытия нового центра по управлению железными дорогами.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Имран Хан воспользовался случаем, чтобы обнадежить сограждан относительно амбициозной программы «Новый Пакистан». Премьер-министр заявил, что «Новый Пакистан» обязательно поможет в борьбе с бедностью. По мнению Имрана Хана, все жилищное строительство до этого момента велось «в пользу богатых». В рамках программы правительство партии «Движение за справедливость» планирует возвести пять миллионов домов, квартиры в которых будут предоставлены бездомным и малоимущим.

На данный момент одно из главных предвыборных обещаний правящей партии — развитие системы льготного жилья — было выполнено лишь частично. В рамках программы был создан специальный сайт, на котором все нуждающиеся могут подать документы. «Новый Пакистан» по-прежнему вызывает большой ажиотаж у населения страны.