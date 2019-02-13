Среда, 13 Февраля 2019 года
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Пакистанская Мусульманская лига предложила создать новую провинцию Хазара

Политика

Сторонники экс-премьера Наваза Шарифа выступили за создание новой провинции на территории Хайбер-Пахтунхвы

Исламабад, 13 февраля 2019, 19:40 — REGNUM  12 февраля оппозиционная партия «Пакистанская Мусульманская лига (Наваз)» присоединилась к общему тренду на образование новых субъектов федерации, предложив создать провинцию на территории Хайбер-Пахтунхвы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, член Национальной Ассамблеи (нижняя палата парламента) от «Лиги» Малик Саджад Аван подал на рассмотрение законопроект о создании новой провинции Хазара. Предполагается, что такой шаг позволит добиться лучшего соблюдения прав национальных и религиозных меньшинств. Резолюцию с предложением о создании провинции Хазара законодательное собрание Хайбер-Пахтунхвы вынесло еще в 2014 году.

В Пакистане наблюдается тренд на создание новых субъектов федерации. Парламентарии уже выдвинули идеи образования провинции Южный Панджаб и Бахавалпур.

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Зарубежная хроника
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