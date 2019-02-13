Премьер Пакистана: мы бы оплачивали хадж каждому, если бы не кризис

Исламабад, , 19:12 — REGNUM 12 февраля премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил в защиту новой политики правительства в отношении Хаджа во время обращения к собравшимся на официальное мероприятие в Исламабаде.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, премьер заявил, что увеличение стоимости спонсируемого государством хаджа (паломничество мусульман в Мекку) для каждого верующего на 63% оправданно. Имран Хан отметил, что «послал бы всех желающих в хадж за бесплатно, если бы у страны не было так много долгов». Пакистанский премьер объяснил снижение субсидий сложной экономической ситуацией, вызванной некомпетентностью предыдущего правительства. «Если бы нынешняя оппозиция не оставила страну в таком положении… все мусульмане Пакистана имели бы больше возможностей для путешествия в Мекку», — подытожил премьер.

Правительство Пакистана обнародовало новую «кризисную» политику в отношении хаджа 31 января. Повышение стоимости путевок руководством страны подверглось жесткой критике со стороны религиозных и общественных организаций.