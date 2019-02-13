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Помпео: США хотят наказать Россию за «дело Скрипалей»

Политика

США готовят новые санкции

Вашингтон, 13 февраля 2019, 18:46 — REGNUM  Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с отравлением в английском городе Солсбери. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба государственного департамента США.

В ходе телефонного разговора с Лавровым, который состоялся по инициативе американской стороны, Помпео повторил, что США намерены привлечь Россию к ответственности за применение химического оружия в Солсбери, Великобритания.

Уточняется, что речь идет о санкциях, которые США хотят ввести в соответствии со своим законом «О контроле за химическим и биологическим оружием».

Стоит отметить, что Лавров ранее заявил, что намерение властей США ввести новые санкции против России по так называемому «делу Скрипалей», приведут лишь к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений.

Напомним, что власти Великобритании, а с их подачи и весь Запад, обвиняют Россию в неудачной попытке отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Никаких доказательств причастности России к этому делу до сих пор представлено не было, тем не менее на основании этих ложных обвинений в отношении России уже были введены санкции.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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