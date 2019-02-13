Руди Джулиани призвал «изменить режим» в Иране

Варшава, , 18:43 — REGNUM Адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани призвал участников саммита в Варшаве «изменить режим» в Иране, 13 февраля передает агентство Associated Press.

Джулиани призвал участников саммита по Ближнему Востоку «не вести бизнес» с Ираном, «изолировать» его и «если они не изменят свою политику — изменить режим».

Саммит по Ближнему Востоку в столице Польши организован Соединенными Штатами и их союзниками, в нем также примет участие вице-президент США Майк Пенс.

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