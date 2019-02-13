Среда, 13 Февраля 2019 года
20:56:44 МСК

Генсек ООН: странам Запада нужно перенять опыт Африки по беженцам

Политика

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил о том, что западным странам стоит перенять опыт африканских государств в разрешении проблемы беженцев

Аддис-Абеба, 13 февраля 2019, 19:56 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что западным странам есть чему поучиться у стран Африканского континента в разрешении проблемы беженцев.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, на саммите Африканского союза, проходящем в городе Аддис-Абеба, генеральный секретарь ООН (Организация Объединенных Наций) Гутерреш сообщил главам африканских стран о том, что государствам Африки удается справляться с проблемой миграции, оставляя границы открытыми для беженцев, ищущим убежище по тем или иным причинам.

Глава ООН добавил, что в отличие от западных стран, которые запрещают въезд мигрантов, Африканский континент продолжает принимать беженцев, несмотря на нехватку бюджетных средств.

В африканских странах находится более четверти всех беженцев в мире. Данный вопрос был поднят в связи с тем, что большое количество африканцев мигрируют в Европу, однако многие из них умирают во время переезда.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить