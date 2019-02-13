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Президент Кот-д'Ивуара: зачинщики беспорядков 2010 г. должны быть наказаны

Политика

Президент Кот-д'Ивуара заявил о том, что причастные к беспорядкам, произошедшим в 2010 году после всеобщих выборов в стране, должны понести ответственность

Ямусукро, 13 февраля 2019, 19:04 — REGNUM  Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил: правосудие над людьми, причастными к беспорядкам после всеобщих выборов в 2010 году, ознаменовавшихся политическим конфликтом между ним и бывшим президентом страны Лораном Гбагбо, должно свершиться.

Уаттара заявил об этом в интервью агентству RFI в городе Аддис-Абеба, где в настоящий момент проходит саммит Африканского Союза Это произошло после того, как Международный уголовный суд снял обвинения с Лорана Гбагбо.

«Необходимо, чтобы люди, повинные в смерти более 3000 людей, ответили за свои действия, я надеюсь, что справедливость восторжествует», — заявил президент Кот-д'Ивуара.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Уаттара отверг обвинения во вмешательство правительства западноафриканского государства в судебный процесс для продления задержания Лорана Гбагбо в тюрьме.

Глава Кот-д'Ивуара добавил, что власти страны продолжают проведение расследования в отношении лиц, замешанных в разжигании беспорядков, ставших причиной смерти значительного количества людей.

Напомним, что в январе МУС (Международный уголовный суд) освободил Гбагбо и его помощника Чарльза Бле Гуда, после снятия обвинений в подстрекательстве к совершению политических убийств в стране.

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Зарубежная хроника
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