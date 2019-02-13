Помпео подтвердил намерение США выйти из договора по РСМД

Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Госсекретарь Майк Помпео подтвердил министру иностранных дел России Сергею Лаврову намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) к августу 2019 года, сообщил 13 февраля журналистам представитель американского госдепа Роберт Палладино.

Палладино сообщил, что Майк Помпео и Сергей Лавров по телефону обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг договора РСМД.

По его словам, разрыв ДРСМД последует через шесть месяцев, считая со 2 февраля, если «Россия не вернется к полному и верифицируемому соблюдению ДРСМД».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 2 февраля заявил о намерении зеркально ответить на выход США из ДРСМД, добавив, что все российские предложения по разоружению остаются в силе.

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