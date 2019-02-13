Президент Шри-Ланки: в 2019 году надо преодолеть экономический кризис

Коломбо, Шри-Ланка, , 19:23 — REGNUM Президент Шри-Ланки Матхрипала Сирисена выступил с речью в международном зале собраний имени Сиримаво Бандранаике в Коломбо. Лидер поставил задачи, которые должна выполнить страна в год проведения парламентских выборов. Во главу угла была поставлена необходимость преодоления экономического и долгового кризиса. Президент обратился ко всем государственным служащим с призывом приложить усилия для преобразования экономики страны в 2019 году.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», президент Шри-Ланки также особо выделил важность социальных проектов по борьбе с бедностью, осуществляемых в рамках Движения за расширение прав и возможностей сельского населения.

Матхрипала Сирисена также коснулся достижений страны в выполнении программ, осуществляемых под руководством секретариата президента. Среди них программа по борьбе с наркотрафиком, по недопущению почечных заболеваний, по борьбе с недоеданием, национальная программа защиты окружающей среды, программа устойчивого развития школьного образования и защиты прав детей, а также национальная программа культурного возрождения Шри-Ланки.