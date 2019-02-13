Индия предоставит стипендии студентам Шри-Ланки для изучения хинди

Коломбо, Шри-Ланка, , 22:20 — REGNUM Министерство развития человеческих ресурсов Индии объявило о предоставлении гражданам Шри-Ланки возможности изучать язык хинди за государственный счет. Гранты будут выплачиваться в виде стипендий на обучение в Федеральном институте хинди, расположенном в городе Агра штата Уттар-Прадеш (Лакхнау). Это в значительной степени расширит личные контакты граждан обеих стран и позволит усилить сотрудничество в академической сфере.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», прием заявок осуществляется на 2019−2020 академический год. Для того, чтобы претендовать на стипендию кандидат должен быть не младше 21 и не старше 35 лет. Кроме того, кандидат должен иметь сертификат об окончании начального или продолжающего курса языка хинди в одном из государственных университетов Шри-Ланки, либо документ, подтверждающий, что кандидат является слушателем такого курса на данный момент.

Прием заявок будет осуществляться культурным центром Индии имени Свами Вивекананды в столице Шри-Ланки (Коломбо) до 14 марта 2019 года. Стипендии будут включать в себя стоимость перелета, проживания, выплату ежемесячных пособий и покрытие канцелярских расходов.