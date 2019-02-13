Парламент Индии потребовал явки исполнительного директора Twitter

Нью-Дели, , 18:57 — REGNUM Руководитель парламентской группы по информационным технологиям и член правящей партии Индии Бхарат Джаната Парти (БДП) Анураг Тхакур в ходе пресс-конференции 11 февраля 2019 года сообщил о том, что парламент требует присутствия исполнительного директора социальной сети Twitter Джека Дорси на заседании по регулированию информационной деятельности на предстоящих парламентских выборах. Также он отметил крайнее недовольство некоторых членов парламента отказом руководителей Twitter принять участие в работе группы.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», ранее встреча была назначена на 7 февраля 2019 года, но затем перенесена на 11 февраля 2019 года для большего соответствия расписанию Джека Дорси. Тем не менее вместо исполнительного директора и высшего руководства компании на заседание группы по информационным технологиями явились представители филиала Twitter в Индии, чье присутствие не было затребовано и не соответствовало целям работы группы.

Следующее заседание с участием руководства социальной сети назначено на 27 февраля 2019 года.