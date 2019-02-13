Политологи обвинили Порошенко в использовании методов Януковича

Киев, , 18:30 — REGNUM Украинские эксперты комментируют в Фейсбуке информацию о причастности администрации президента Украины Петра Порошенко к привлечению бывших украинских военных к акциям протеста против участия шоумена Владимира Зеленского в президентской кампании.

В частности, политолог Юрий Романенко обвинил Порошенко в копировании методов политической конкуренции четвертого президента Виктора Януковича.

«Сливы Александра Дубинского о том, как Цеголко курировал наезд АТОшников на Зеленского во Львове, а депутат БПП Александр Черненко организовал наезд по поводу недопущения в эфир «Слуги народа-3» яркое подтверждение моих тезисов, что я давал пару дней по поводу штурма Подольского РОВД. Тогда я писал, что спустя 6 лет мы видим, как те же люди, воспроизводят аналогичные ситуации… Это лучший показатель того, что у нас с реформами и развитием. А сливы Дубинского показывают, что не только люди, но и методы такие же. И забавно, когда в методах в лучших традициях времен Януковича подсвечиваются люди, которые против этих методов тогда искренне выступали», — пишет Романенко.

Политолог призвал украинцев «закончить агонию» Порошенко.

«Именно поэтому еще осенью 2017 года я отвернулся от Порошенко и перешел в лагерь его оппонентов. Нет смысла продолжать каденцию человека, который не только не учится, но и стремится законсервировать то, что не делает Украину нормальным государством. Потому и люди те же, и методы те же, и результат будет тот же. Поэтому лучше закончить еще одну агонию несбывшихся надежд, искренне поблагодарить Петра Алексеевича за все, что он сделал (а кое что он сделал, не будем кривить душой) и пожелаем успехов на ниве православного сподвижничества», — подытожил Романенко.

Кроме того, политолог Дмитрий Разумков считает, что «слив» Дубинского значит «окончательное прощай» Порошенко и приговор его системе.

«В переписке они обсуждают, как при помощи разных организаций, вплоть до ЦИК, запретить выход сериала «Слуга народа — 3» на телеэкраны. С одной стороны, не могу сказать, что меня это не радует, ведь все это приближает конец сложившемуся «своду правил», но есть две больших проблемы. Первая, такими действиями если не полностью, то почти уничтожена репутация когда-то уважаемой общественной организации КИУ, которая должна была бы защищать прозрачность проведения выборов, стоять на стороне закона и интересов избирателей. Вторая, власть готова идти на всё, как и до революции достоинства, подминать под себя все что можно. Начиная с ЦИК, НацРадой и заканчивая общественными организациями… фактически перед ними поставлена задача начать «мочить» Зеленского и пытаться его «сбить» с выборов… Могу только дать «дружеский» совет, не тратьте время и деньги. Не выйдет у вас ничего», — считает Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля украинский журналист Александр Дубинский обвинил Блок Петра Порошенко в организации во Львове акции протеста бывших украинских солдат против шоумена Владимира Зеленского. В качестве доказательств он опубликовал переписку пресс-секретаря президента Святослава Цеголко и депутата БПП Александра Дубинского.

«Публикую переписку между депутатом БПП Антонищаком и пресс-секретарем Порошенко Цеголко, в которой они согласовывают участников этой пресс-конференции, согласовывают анонс, согласовывают тезисы выступления АТОшников, которые должны создать информационный повод для телеканалов типа «Прямого». С целью дальнейшей дискредитации Зеленского», — отметил Дубинский и опубликовал соответствующие сриншоты.

Напомним, ранее во Львове Зеленского перед концертом «Квартала 95» атаковала агрессивно настроенная толпа. Зеленский и его команда прибыли во Львов в рамках всеукраинского тура «Вечернего квартала». Однако, на входе во дворец культуры, где должно было проходить выступление, их встретили несколько десятков молодых людей. Они обрушились на кандидата в президенты с нецензурной бранью и обвинениями в работе на олигарха Игоря Коломойского.