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В Варшаве стартовал саммит союзников США по Ближнему Востоку

Политика

Иран на мероприятии представляет группировка «моджахедов»

Варшава, 13 февраля 2019, 18:29 — REGNUM  В столице Польши стартовал саммит по Ближнему Востоку, организованный США и их союзниками, 13 февраля передает агентство Associated Press.

Основными вопросами саммита в Варшаве заявлены израильско-палестинский конфликт, войны в Сирии и Йемене, а также борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Правительство Ливана, приглашенное на конференцию, объявило саммиту бойкот. Иран на мероприятии представляет печально известная группировка иранских «моджахедов», ранее считавшаяся террористической в ЕС и США.

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Взаимоотношения США с Ближним Востоком
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