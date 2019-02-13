Нижняя палата парламента Индии приняла временный бюджет

Нью-Дели, , 18:35 — REGNUM Министр финансов Индии Пиуш Гояль в ходе своего выступления в нижней палате парламента, которое ознаменовало одобрение временного бюджета на срок до окончания текущего финансового периода 31 марта 2019 года, сообщил об особенностях принятого документа. Он отдельно отметил, что премьер-министр Нарендра Моди потребовал составления «честного бюджета», ввиду чего правительство подняло показатель фискального дефицита с 3,3% до 3,4%.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», министр финансов выделил меры по улучшению благосостояния крестьян и работников сельского хозяйства. Кроме того, он опроверг критику в недостаточной поддержке фермерства, аргументировав свою позицию тем, что правительство ежегодно выделяет 85 долларов США на каждого крестьянина, что суммарно составляет около 100 миллиардов долларов США в год.

Временный бюджет был принят в результате бурной дискуссии в нижней палате парламента, которая продолжалась в течение всего рабочего дня. Кроме того, обсуждение сопровождалось нарушениями порядка, вызванными членами партии «Телугу Десам», которые кричали и скандировали слоганы в поддержку предоставления штату Андхра-Прадеш (Хайдарабад) особого статуса.