Пентагон заявил об отсутствии планов расширять военное присутствие в Польше

Вашингтон, , 18:22 — REGNUM США не заключали с Польшей никаких соглашений, которые предусматривали бы расширение присутствия в стране американских военных. Об этом 13 февраля заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пахон, передаёт агентство Reuters

«Любые спекуляции относительно увеличения численности войск не имеют обоснований», — сказал представитель министерства обороны США.

Вместе с тем он отметил, что переговоры между Варшавой и Вашингтоном на этот счёт продолжаются.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер в интервью газете Financial Times заявила, что США планируют расширить военное присутствие в Польше на «несколько сотен» военнослужащих по просьбе властей этой страны.

Всего, по её словам, численность американских военных на территории республики составляет 4 тысячи человек.

В то же время вице-президент США Майк Пенс сегодня на церемонии подписания договора о закупке Варшавой американских реактивных систем залпового огня HIMARS поблагодарил за службу «почти пять тысяч американских солдат» в Польше.

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