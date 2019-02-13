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Пентагон заявил об отсутствии планов расширять военное присутствие в Польше

Политика

Ранее увеличение числа американских военных в Польше анонсировала посол США Джорджетт Мосбахер

Пентагон заявил об отсутствии планов расширять военное присутствие в Польше
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пентагон

Вашингтон, 13 февраля 2019, 18:22 — REGNUM  США не заключали с Польшей никаких соглашений, которые предусматривали бы расширение присутствия в стране американских военных. Об этом 13 февраля заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пахон, передаёт агентство Reuters

«Любые спекуляции относительно увеличения численности войск не имеют обоснований», — сказал представитель министерства обороны США.

Вместе с тем он отметил, что переговоры между Варшавой и Вашингтоном на этот счёт продолжаются.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер в интервью газете Financial Times заявила, что США планируют расширить военное присутствие в Польше на «несколько сотен» военнослужащих по просьбе властей этой страны.

Всего, по её словам, численность американских военных на территории республики составляет 4 тысячи человек.

В то же время вице-президент США Майк Пенс сегодня на церемонии подписания договора о закупке Варшавой американских реактивных систем залпового огня HIMARS поблагодарил за службу «почти пять тысяч американских солдат» в Польше.

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