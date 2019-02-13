Трамп пойдет на сделку с Конгрессом — СМИ

Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп с большой вероятностью подпишет соглашение с Конгрессом для избежания очередного шатдауна, даже с учетом того, что в предложении отсутствует сумма, которую он требовал на строительство стены. Об этом 13 февраля сообщает NBC со ссылкой на три информированных источника.

Два республиканца, которые говорили с президентом и должностным лицом администрации, близким к процессу, предупреждают, что ничего твердо не установлено, что законодательный текст не завершен, и никто не видел сам законопроект. Тем не менее, Трамп, вероятно, подпишет соглашение, «исключая любые сюрпризы редактирования или дополнения от демократов в последнюю минуту», сказал один из чиновников.

По словам двух официальных лиц, президент также, вероятно, предпримет действия исполнительной власти, чтобы перенаправить федеральные деньги на повышение уровня финансирования пограничного барьера по сравнению с тем, что утвердил Конгресс. Сделка не включает в себя искомое Трампом финансирование в размере 5,7 млрд долларов, из-за которого в декабре 2018 года Трамп приостановил работу правительства на 35-дневный срок.

Вместо этого соглашение, по сообщению ряда источников, предусматривает почти 1,4 млрд долларов на строительство 55 миль нового пограничного ограждения, которое может включать стальные планки и другие «существующие технологии», а также дополнительные 1,7 млрд долларов для других приоритетов национальной безопасности, таких как новые технологии и увеличение численности таможенного персонала. Кроме того, демократы отказались от требования ограничить количество коек для нелегальных иммигрантов, задержанных в стране миграционными и таможенными органами.

Трамп во вторник заявил, что он «крайне недоволен» сделкой, пообещав построить пограничную стену в любом случае.

«Я крайне недоволен тем, что нам дали демократы, — сказал Трамп журналистам в Белом доме. — Это печально. Они делают стране только хуже. Они очень сильно вредят нашей стране. Но мы, конечно, не хотим видеть шатдаун».

Президент добавил, что рассматривает все варианты финансирования предложенной им пограничной стены. По словам официального представителя Белого дома, даже если Трамп подпишет соглашение, есть и другие варианты, позволяющие построить более существенный пограничный барьер.

Республиканцы в свою очередь дали понять, что надеются, что Трамп подпишет сделку. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл сказал журналистам, что эта мера получит поддержку от республиканских законодателей:

«С республиканской точки зрения, там есть деньги для нового барьерного ограждения, и нет ограничения на внутреннее исполнение, — сказал Макконнелл. — Это не все, на что надеялся президент, но я думаю, что это хороший шаг в правильном направлении».

Напомним, накануне Трамп написал в твиттере, что ему была представлена сделка, и повторил свое обещание построить стену в любом случае. Более того, сделав намек на «другие источники», Трамп заявил, что на обеспечение безопасности границ будет выделено почти 23 млрд долларов.