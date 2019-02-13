«Власть один раз отняла – отнимет и другой»: реакция на слова Орешкина

Орел, , 18:15 — REGNUM Отсрочка повышения пенсионного возраста до 2036 года ничего не даст людям. Такое мнение, комментируя заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина о том, что до 2036 года пенсионный возраст повышать не будут, высказал депутат Орловского областного совета депутатов, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля.

«Если господин Орешкин намеревался кого-то успокоить или порадовать сообщением о том, что до 2036 года дальнейшее повышение пенсионного возраста не планируется, то у него это плохо получилось. Эта тема остается для людей крайне болезненной», — подчеркнул Перелыгин.

Депутат напомнил, что «СР» с самого начала выступала против повышения пенсионного возраста в принципе, «потому что это удар по демографии, по благополучию пожилых людей, по будущему наших детей».

«Народ оскорблен этим действием власти, затронута наша базовая безопасность. Об обеспеченной старости у нас не идет речи сегодня, у нас только и есть для большинства пожилых людей хлеб без масла, но он был гарантирован в свое время, а теперь и этого нет. Власть один раз отняла — отнимет и другой. Возникает беспокойство, перспектива беспомощной старости, работы до гроба, и всё это на фоне слабого здравоохранения, особенно в сельской местности. Что такое ближайшие полтора десятилетия? Неужели много? С 1932 года этот вопрос не поднимался, а тут народ успокаивают ближайшим десятилетием? Порадовать людей сегодня можно только возвращением прежнего возраста выхода на пенсию», — считает собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в интервью газете «Ведомостям» заявил, что до 2036 года повышения пенсионного возраста в России не планируется.

Читайте ранее в этом сюжете: Неолибералы просто следуют западным трендам — эксперт о заявлении Орешкина