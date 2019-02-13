США намерены предложить Палестине новую «сделку века»

Рамалла , , 19:00 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что готова в ближайшее время объявить подробности нового плана американского лидера по урегулированию ближневосточного конфликта. Данный план также известен как «сделка века» между палестинцами и израильтянами.

Однако это может произойти не ранее срока внеочередных парламентских выборов в Израиле, проведение которых намечено на 9 апреля. Официальное разглашение деталей американской инициативы может быть осуществлено при непосредственном присутствии палестинских официальных лиц, представителей стран Запада и арабских государств, сообщает палестинское информационное агентство Palestine Today.

Известно, что план Трампа состоит из около 200 страниц, а с полным текстом документа в Белом доме ознакомлены всего пять высокопоставленных лиц, среди них стоит отметить посла США в Израиле Дэвида Фридмана, старшего советника президента США, зятя Трампа Джареда Кушнера и специального представителя Белого дома на международных переговорах по ближневосточному урегулированию Джейсона Гринблатта.

В течение февраля Кушнер и Гринблатт совершают турне по пяти странам Персидского залива для встречи с их руководителями и обсуждения деталей «сделки века» и возможности ее поддержки арабскими странами.

Напомним, ранее палестинские официальные лица уже отвергли новый американский план и не приемлют любое посредничество США в решении ближневосточного конфликта, протестуя против признания Трампом Иерусалима столицей Израиля и переноса туда американского посольства из Тель-Авива.