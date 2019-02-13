Министерство обороны Афганистана усилит давление на талибов*

Кабул, , 19:32 — REGNUM Официальный представитель Министерства обороны Афганистана Гафур Ахмад Джавед заявил, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана при поддержке сил международной коалиции увеличат количество атак на укрепления движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Гафур Ахмад Джавед сказал, что на данный момент правительственными силами проводятся операции по уничтожению боевиков в 15 провинциях Афганистана.

В результате операций Национальных сил безопасности и обороны боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли серьёзные потери. В частности, за последние три недели было ликвидировано по меньшей мере 10 высокопоставленных командиров группировки.

Гафур Ахмад Джавед добавил, что правительственные силы также проводят операции по уничтожению сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).