Среда, 13 Февраля 2019 года
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Глава афганского правительства: упрямство талибов* − главная причина войны

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Абдулла Абдулла заявил, что все действия предпринимаются группировкой ради достижения уступок и пропаганды

Кабул, 13 февраля 2019, 18:31 — REGNUM  Главное исполнительное лицо Исламской республики Афганистан Абдулла Абдулла заявил, что главной и единственной причиной продолжающейся в стране войны является упрямство движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Абдулла Абдулла сделал это заявление в ходе своего выступления перед Советом министров Афганистана.

Главное исполнительное лицо Афганистана также в очередной раз подверг критике отказ движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провести прямые переговоры с правительством.

Абдулла Абдулла добавил, что все действия движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринимаются ради достижения уступок и пропаганды, а не проведения переговоров.

Глава афганского правительства также заявил, что все стороны в мирном процессе в Афганистане должны проявить гибкость для проведения успешных переговоров, однако нельзя приносить в жертву достижения последних лет.

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Зарубежная хроника
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