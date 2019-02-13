Глава афганского правительства: упрямство талибов* − главная причина войны

Кабул, , 18:31 — REGNUM Главное исполнительное лицо Исламской республики Афганистан Абдулла Абдулла заявил, что главной и единственной причиной продолжающейся в стране войны является упрямство движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Абдулла Абдулла сделал это заявление в ходе своего выступления перед Советом министров Афганистана.

Главное исполнительное лицо Афганистана также в очередной раз подверг критике отказ движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провести прямые переговоры с правительством.

Абдулла Абдулла добавил, что все действия движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринимаются ради достижения уступок и пропаганды, а не проведения переговоров.

Глава афганского правительства также заявил, что все стороны в мирном процессе в Афганистане должны проявить гибкость для проведения успешных переговоров, однако нельзя приносить в жертву достижения последних лет.