В афганской провинции Газни уничтожено 22 боевика

Газни, Афганистан, , 20:22 — REGNUM Официальные представители министерства обороны Афганистана заявили, что на территории провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате операции, проведённой контингентом сил международной коалиции в Афганистане, было ликвидировано по меньшей мере 22 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, силы международной коалиции нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уездов Карабаг, Аб-Банд, Андар провинции Газни и в окрестностях столицы региона.

По словам официальных представителей министерства обороны Афганистана, в результате операции также был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Газни. Также в результате авиационных ударов было уничтожено два транспортных средства, оружие и боеприпасы, принадлежавшие группировке.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.