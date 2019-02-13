«Чосон Ильбо»: КНДР заражает вирусами южнокорейские приложения

Сеул, , 20:10 — REGNUM Северокорейские хакеры продолжают вести подрывную деятельность в Южной Корее. Экспертам удалось обнаружить вирус, который, предположительно, создан в КНДР, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на доклад компании McAfee, занимающейся вопросами компьютерной безопасности.

Вирусом оказалось заражено приложение для устройств на операционной системе Android. С его помощью пользователи получают информацию о расписании автобусов в Тэгу, Кванджу, Чханвоне и других городах. По словам экспертов, вирус крал личную и техническую информацию с устройств пользователей и направлял её на подконтрольные хакерам серверы.

Приложение доступно для скачивания с 2013 года, однако вирусом его заразили недавно — в августе 2018 года. «Чосон Ильбо» отмечает, что на национальную принадлежность вируса указывают отдельные строки в программном коде и схема его работы. Ранее издание сообщало о более чем 200 северокорейских хакерских группировках, работающих за рубежом.