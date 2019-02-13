В Южной Корее создают военное управление по защите от ядерного оружия

Сеул, , 19:36 — REGNUM Правительство Республики Корея намерено укреплять обороноспособность страны, несмотря на улучшение отношений с КНДР и стабилизацию остановки на полуострове. В частности, в составе Комитета начальников штабов планируется создать управление по защите от оружия массового уничтожения, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Главной целью новой структуры станет выработка мер по противодействию нанесения противником ядерного удара или применения других средств массового уничтожения, например, химического или биологического вооружения. Министерство обороны активизирует усилия на данном направлении ещё с 2017 года, когда КНДР интенсифицировала проведение ракетных и ядерных испытаний.

Ранее предполагалось создать стратегическое командование, которое получило бы контроль над системой превентивного удара «Kill Chain» и силами противоракетной обороны и в случае необходимости отвечало бы за осуществление программы ответного удара по КНДР. Однако из-за снижения уровня угрозы со стороны Северной Кореи и потенциального дублирования функций, от этого плана было решено отказаться. Вместо стратегического командования будет создано именно управление по защите от оружия массового уничтожения.