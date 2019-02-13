Среда, 13 Февраля 2019 года
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Южная Корея потратит 295 млрд долларов на улучшение качества жизни граждан

Политика

Комплексную программу планируется завершить к 2023 году

Сеул, 13 февраля 2019, 21:01 — REGNUM  Правительство Республики Корея намерено сделать жизнь своих граждан значительно лучше и с этой целью начало разработку комплексного плана. Стоимость программы оценивается в 295 миллиардов долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Одной из основных задач является достижение высочайшего уровня жизни населения и вхождение страны в топ-10 по этому показателю. Несмотря на то, что Южная Корея обладает развитой экономикой, она располагается лишь на 27 месте из 30 среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Программа находится на начальном этапе разработки, однако уже известно, что в неё будут включены программы по расширению страховой поддержки сотен тысяч временных работников. Также предусматривается ввести в перечень бесплатных медицинских услуг МРТ и ультразвуковую диагностику.

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Зарубежная хроника
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