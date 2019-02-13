Граждане Южной Кореи негативно оценивают экономическую ситуацию в стране

Сеул, , 21:46 — REGNUM Несмотря на продолжающийся стабильный рост ВВП, граждане Республики Корея весьма негативно оценивают общую экономическую ситуацию. Таковы результаты исследования, проведённого Банком Кореи, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Аналитики центробанка использовали специальный индекс, отражающий относительную взаимосвязь между пятью статистическими показателями. В частности, измерялся уровень различия в производстве в различных секторах экономики, разница в зарплатах, степень загрузки производственных мощностей, стоимость жизни и уровень потребительских цен, различия в уровне безработицы. Такой подход позволяет объективно оценить настроения граждан, и значительно точнее, чем социологические опросы, отметили в Банке Кореи.

ВВП Южной Кореи увеличивается в среднем на 3% в год, однако индекс, составленный экономистами, продолжает снижаться уже пять лет подряд. Главные причины такого пессимизма — рост безработицы, что особенно заметно среди молодых людей, и увеличивающееся неравенство между малыми и крупными предприятиями — фактически, малый бизнес теряет возможности для развития из-за высокой монополизации экономики несколькими крупными конгломератами, например, Hyundai, Samsung, Lotte.

Правительство предпринимает активные усилия по решению структурных проблем, однако эффект от реформ заметен не сразу, и население все больше недовольно действующим президентом Мун Чжэ Ином. Его рейтинг снизился с более чем 70% в сентябре до менее 47% в декабре.