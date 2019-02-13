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Во время праздничного шествия в Тегеране были показаны новейшие ракеты

Политика

Все ракеты были произведены специально для использования Корпусом стражей исламской революции

Тегеран, 13 февраля 2019, 20:26 — REGNUM  В Тегеране во время праздничной церемонии, посвященной 40-летнему юбилею исламской революции были показаны новейшие баллистические ракеты, состоящие на вооружении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает иранское информационное агентство Fars.

Новейшее баллистическое вооружение демонстрируется ежегодно во время празднования годовщины революции. В этом году среди прочего были представлены ракеты «Великодушие», «Освобождение», «Сахаб» и «Зульфикар». Все ракеты были произведены специально для использования КСИР. КСИР — элитное иранское военное формирование, созданное после исламской революции. Оно официально является частью Вооруженных сил Ирана.

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Зарубежная хроника
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