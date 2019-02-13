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Глава Центробанка Ирана: мы скорректируем курс доллара к риалу

Политика

Текущий курс доллара к риалу не соответствует его реальной цене на рынке

Тегеран, 13 февраля 2019, 20:46 — REGNUM  Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что текущий курс доллара по отношению к риалу не соответствует спросу и предложению валюты на рынке, поэтому Центробанк планирует скорректировать эту ситуацию, сообщило информационное агентство IRNA.

Чиновник заявил, что цель Центрального банка — не просто повысить стоимость национальной валюты, но и стабилизировать внутренний рынок и предотвратить колебания на нём. Он подчеркнул, что сегодня страна находится в тяжелом экономическом кризисе, в связи с чем улучшение экономической конъюнктуры и укрепление риала — одна из приоритетных задач Центрального банка.

Абдольнасер Хеммати отметил, что Центральный банк Ирана делает всё, чтобы противостоять экономическому давлению Запада в этот трудный период.

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Зарубежная хроника
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