Глава Центробанка Ирана: мы скорректируем курс доллара к риалу

Тегеран, , 20:46 — REGNUM Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что текущий курс доллара по отношению к риалу не соответствует спросу и предложению валюты на рынке, поэтому Центробанк планирует скорректировать эту ситуацию, сообщило информационное агентство IRNA.

Чиновник заявил, что цель Центрального банка — не просто повысить стоимость национальной валюты, но и стабилизировать внутренний рынок и предотвратить колебания на нём. Он подчеркнул, что сегодня страна находится в тяжелом экономическом кризисе, в связи с чем улучшение экономической конъюнктуры и укрепление риала — одна из приоритетных задач Центрального банка.

Абдольнасер Хеммати отметил, что Центральный банк Ирана делает всё, чтобы противостоять экономическому давлению Запада в этот трудный период.