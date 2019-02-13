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В душной экономической системе России нужна популистская форточка — мнение

Политика

Обещания Орешкина не поднимать пенсионный возраст — желание властей не допустить дальнейшего падения рейтинга

В душной экономической системе России нужна популистская форточка — мнение
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Симферополь, 13 февраля 2019, 17:36 — REGNUM  Заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина о повышении пенсионного возраста — не об отступлении властей от задуманной ими реформы, конечно, а о желании успокоить население, что больше никаких жестких мер не предвидится. Такое мнение ИА REGNUM 13 февраля высказал философ и политолог Борис Межуев.

«Безусловно, главным тут является желание не допустить дальнейшего падения рейтинга власти, оказавшегося слишком уязвимым перед лицом экономических мероприятий антисоциального толка. Всё-таки державность очень долго компенсировала отсутствие левой альтернативы, но это не могло продолжаться бесконечно. Однако подобные заявления — мера паллиативная, позволяющая создать видимость улучшения качества жизни. В этой душной системе нужна популистская форточка», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что пенсионная реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие вопрос повышения пенсионного возраста не поднимался.

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Повышение пенсионного возраста
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