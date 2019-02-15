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Депутаты ГД обратили внимание на политические проблемы в России

Политика

В поисках свежих идей и перспектив светлого политического будущего госдумающие депутаты возложили надежды на экспертное сообщество

Депутаты ГД обратили внимание на политические проблемы в России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Госдума

Москва, 15 февраля 2019, 01:05 — REGNUM  Состоявшееся 7 февраля обсуждение в Госдуме проблем политической системы России высветило тревожную картину отрыва партийно-политического лагеря от мнения граждан России. В чем заключается этот отрыв и как его можно преодолеть, по мнению участников обсуждения, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Юрьев.

Экспертные слушания на тему, заявленную как «Трансформация партийно-политической системы России: ответ на современные вызовы» были инициированы по просьбе думской фракции партии «Справедливая Россия». Прежде всего, несмотря на различие во взглядах на «идеальную партию», все участники сошлись во мнении, что ситуация с политической системой в России требует срочного ответа. По данным социологических опросов 40% граждан России не считают, что какая-либо партия выражает их интересы, а 70% недовольны нынешней партийной системой как таковой.

Если рейтинг первого лица снизится, а некоторые утверждают, что он уже снижается, то гражданину некуда будет податься со своими политическими чаяниями. А это уже прямая угроза для социальной стабильности в стране, тем более, что пример французских «желтых жилетов» у всех перед глазами. Так какие же выходы предложили выступавшие и какая роль в грядущей трансформации политической системы отводится самим гражданам России?

Читайте статью За трансформацию политической системы России ответят эксперты, а также другие статьи Андрея Юрьева о российской политике.

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