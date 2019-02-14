Франция развязывает дипломатические войны с Германией, Италией и Россией

Париж, , 00:13 — REGNUM Начало февраля ознаменовалось для французской внешней политики стартом нескольких конфликтов, потенциально чреватых весьма крупными последствиями как для Франции, так и для Европы в целом. Как новые французские инициативы усиливают противоречия между европейскими странами, рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

«Провокационная деятельность итальянских властей», по выражению французского МИД, стала причиной отзыва французского посла из Италии. Но этот политический шаг Парижа стал не самым масштабным, так как на повестке дня оказалась судьба «Северного потока — 2». Принятие представителями Евросоюза в Брюсселе поправок к Третьему энергопакету может существенно осложнить завершение СП-2. И именно такую позицию, поддерживающую отрицательное мнение США по российскому газопроводу и «ставящее подножку» Германии, Франция решила одобрить. Так что уже можно констатировать, что декларируемая дружба между Берлином и Парижем вновь столкнулась с внутриевропейской конкуренцией.

При этом то, как Франция мотивирует свое решение (забота о странах Восточной Европы), подталкивает экспертов к мысли, что речь идет об углублении зависимости Франции от США. Так что курс, а большую европейскую самостоятельность, взятый Германией, может привести к новым разногласиям из-за французской непримиримой борьбы за собственное величие.

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