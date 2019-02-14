Ради русофобии Польша поступается даже объективностью своей разведки

Варшава, , 06:47 — REGNUM Вот уже пять лет отношения Москвы и Варшавы колеблются около нуля. Почему так получилось и воспользуется ли Варшава шансом переломить эту ситуацию, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Окончательно остудил отношения Польши и России последний украинский майдан, и наличие посольств в Варшаве и Москве, похоже, сейчас представляет из себя пустую формальность. Но возможность исправить ситуацию тем не менее остается, и, по мнению заместителя министра иностранных дел Польши Бартоша Чихоцкого, сентябрь 2019 года мог бы стать подходящей датой. Владимир Путин мог бы посетить Польшу для участия в церемонии, посвященной 80-летию начала Второй мировой войны — если ему, конечно, пришлют приглашение, считает политик.

К сожалению, сложившаяся за последнее время в Польше нездоровая традиция серьезно этому препятствует, за проявление отсутствия негативных чувств к Москве политическая тусовка может запросто ошельмовать неугодную персону «российским агентом». Создавшееся положение затрудняет даже работу польских аналитиков и ученых, задача которых — давать объективную картину происходящего в России. Даже бывшие контрразведчики обвиняют правящую польскую партию «Право и справедливость» с ее идеологическими перегибами в том, что сама разведка вынуждена избегать объективности в угоду принятой линии подачи материала. При этом выгоду от такой позиции получают соседи Польши по ЕС — как, например, Германия, что тоже не добавляет позитивных эмоций полякам, не утратившим здравомыслие. Так в каком случае будет переломан этот тренд?

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