«К 2036 году пенсионеров в России не будет вообще» — мнение

Ростов-на-Дону, , 16:42 — REGNUM «Куда же ещё повышать пенсионный возраст?» — задался вопросом руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов 13 февраля, комментируя в беседе с корреспондентом ИА REGNUM слова министра экономического развития России Максима Орешкина о пенсионной реформе. Напомним, в интервью газете «Ведомости» чиновник заявил, что в прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено.

«Да, до 2036 года правительство России уже приняло решение по пенсионному возрасту. Так как протестных акций было недостаточно, общественность немного пожужжала и успокоилась, то менять это решение никто не собирается. Не исключено, что в 2036 году власти решат, что пенсионный возраст надо поднять до 70 лет. А ведь организм не молодеет», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в Министерстве здравоохранения России уверены, что человек может до 100 лет дожить, что означает дальнейшее повышение пенсионного возраста, несмотря на снижение жизнедеятельности организма человека.

«Как бы ни ругали Советский Союз, но в те годы подход к пенсионному возрасту был научный. Не зря мужчины и женщины уходили на пенсию в 55 и 60 лет — организм изнашивается, происходят необратимые процессы. Именно в этом и заключается моральное преступление власти — они считают, что человек после 65 лет молодеет», — обратил внимание депутат.

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