С Трампом экономика США возродилась — конгрессмен Решенталер восхищен

Вашингтон, , 11:40 — REGNUM На волне критики в адрес Дональда Трампа его сторонник, конгрессмен Гай Решенталер, высказал свое восхищение политикой президента. На своей странице в соцсети Фейсбук Решенталер обстоятельно объяснил свою позицию:

«Под руководством президента Трампа американская экономика пережила возрождение. С ноября 2016 года создано пять миллионов рабочих мест, в том числе 600 тысяч производственных. В ноябре прошлого года уровень безработицы в США достиг 3,7% — самого низкого уровня с 1969 года, а размер заработной платы и потребительское доверие продолжают расти для среднего класса американцев.

Кроме того, президент Трамп подписал несколько проектов преобразующего законодательства, которое приносит пользу всем американцам. Некоторые из этих мер включают закон о праве на судебное разбирательство, который расширил доступ к здравоохранению для неизлечимо больных пациентов; двухпартийную реформу уголовного правосудия; финансирование опиоидной эпидемии; и самый высокий в истории объем финансирования для департамента по делам ветеранов.

Эти реформы и достижения двигают Америку в правильном направлении, и я буду продолжать работать, восхищаясь политикой Трампа, которая приносит пользу работающим семьям по всему нашему содружеству».

В комментариях к этому сообщению оказалось масса негатива, Решенталеря назвали «пешкой путинской марионетки», «очередным расистским трампистом», «предателем человеческих прав, берущим деньги от России».

Отметим, согласно опросу, проведенному в конце января ABC/The Washington Post, жители США очень плохо оценивают работу Трампа по целому ряду вопросов: только 35% выражают уверенность в том, что Трамп примет правильные решения для будущего страны. Характерно, что граждане теряют доверие не только к Трампу, но и к оппозиции: правильных для страны решений от демократов ждут только 34% (от республиканцев — 30%).

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