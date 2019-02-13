Все ошибки правительства оплачиваются из карманов народа — эксперт

Симферополь, , 15:39 — REGNUM Правительственные экономисты отнюдь не собираются брать штурмом какие-то новые высоты, а намерены использовать консервативный подход, при котором основные риски понесут граждане. Такое мнение корреспондент ИА REGNUM высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков, комментируя заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина о пенсионной реформе.

«В интервью «Ведомостям» министр Орешкин рассказал не только о пенсионных прогнозах, но и в целом о перспективах экономических реформ в России. Его целью была демонстрация уверенности в завтрашнем дне, наличия ресурсов и предпосылок развития. Глава Минэкономразвития определённо выступил с оптимистическим прогнозом, при этом признавая существенность ряда проблем и даже неизбежность снижения темпов роста экономики в текущем году. Однако господин Орешкин излучает оптимизм: «Будем работать дальше, чтобы повышать именно долгосрочный рост, основанный на инвестициях». Это как поётся в известной песне: «А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо». Вот и пенсионный возраст повышаться якобы не будет аж до 2036 года», — отметил Бирюков.

Он обратил внимание на слова Орешкина о том, что главные факторы роста находятся отнюдь не там, где это может ощущаться населением.

«Министр как бы говорит нам: «Вы видите экономический рост? Нет? А он есть!». Это удобный способ выглядеть с хорошей миной при любой игре. Однако по всем прогнозам просматривается скорее инертный, нежели прорывной сценарий. Правительственные экономисты отнюдь не собираются брать штурмом какие-то новые высоты, в планах — лишь аккуратное использование предлагаемых обстоятельств, в частности — надежды на рост долгосрочных инвестиций. То есть это консервативный подход, при котором основные риски понесут граждане, ведь все ошибки правительства обычно оплачиваются из наших с вами карманов. А господа Орешкины вроде бы и у руля, а вроде и как-то в сторонке», — подчеркнул Фёдор Бирюков.

Он также напомнил, что после недавнего посещения Давосского экономического форума президент РФ в шутку назвал министра Орешкина «туристом».

"Но, в сущности, это слово предельно точно характеризует меру безответственности членов кабмина в экономических и социальных вопросах», — уверен эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью заявил, что до 2036 года в России повышение пенсионного возраста не планируется, поскольку пенсионная реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие «этот вопрос больше не поднимался».

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