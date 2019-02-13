Заявление Орешкина по пенсиям — это закрепление достигнутого: мнение

Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM Слова министра экономического развития России Максима Орешкина о том, что в стране до 2036 года не будут поднимать вопрос о повышении пенсионного возраста — не отступление, а закрепление достигнутого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политик, бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области и бывший председатель Российской партии пенсионеров за справедливость Евгений Артюх.

«Министр Орешкин же не заявил, что его министерство или правительство пересмотрели свою точку зрения на повышение пенсионного возраста и предлагают отменить или как-то смягчить принятое решение. Орешкин сказал банальность, так как это понятно и очевидно, что вопросы пенсионного возраста связаны не только с экономикой, но и демографией, продолжительностью жизни. Изменения в этих сферах накапливаются не годами, а десятилетиями. То, что нужно было продавить, то и продавили в виде повышения пенсионного возраста, несмотря на очевидную непопулярность решения и ожидаемое падение рейтингов власти», — отметил эксперт.

«Меня удивляет, что все пенсионные вопросы сегодня в нашей стране усилиями власти свелись к вопросу повышения возраста. Понятно, когда по поводу возраста негодуют граждане, но когда представители правительства тоже говорят только об этом, мне непонятно. Непонятно потому, что ещё в феврале 2016 года была принята Правительственная Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. В соответствии с данным документом сейчас в стране должна идти полномасштабная работа по повышению качества жизни пенсионеров, включая увеличение доходов. Мне непонятно, как эта стратегия, имеющая четкие целевые показатели корреспондируется, например, с последним майским указом президента, включающим 13 нацпроектов», — сказал Евгений Артюх.

Он добавил, что изучил, каким образом власть потратит на выполнение этого указа 25 трлн рублей. И анализ показал, что там не предусмотрены меры на создание специальной отрасли в медицине для оказание помощи пожилым — гериатрии.

«Не нашёл я расходов на социальный туризм и создание условий для путешествий пенсионерам, меры по развитию потребительского рынка для пожилых тоже под вопросом, как и многое другое из Стратегии действий. Таким образом, вместо того, чтобы заниматься реализацией ранее принятых решений, которые на бумаге смотрятся весьма солидно и которые при их реализации могли бы позволить говорить, что сегодня в России идёт настоящая пенсионная реформа, правительственные чиновники, в нашем случае в лице Орешкина, делают бессмысленные заявления о том, что повышения пенсионного возраста больше не предвидится. Скорее всего главная цель таких заявлений — это расчёт на позитивное их восприятие населением с целью снижения социальной напряжённости. В любом случае это не то, чем должно заниматься правительство и его чиновники», — заключил Артюх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Орешкин сделал скандальное заявление в интервью изданию «Ведомости». Он отметил, что дальнейшего повышения пенсионного возраста не предусмотрено по крайней мере до 2036 года.

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