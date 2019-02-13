Германия забыла уроки Второй мировой войны

Сергей Артёменко, , 19:52 — REGNUM

Вопиющий рецидив ревизионизма продемонстрировали дипломаты ФРГ в Совбезе ООН при обсуждении очередной годовщины так называемых «Минских соглашений» по урегулированию украинского кризиса и прекращения войны в Донбассе. По версии представителя официального Берлина, в годы Второй мировой войны СССР оккупировал часть своей территории, а именно — столицу БССР город Минск.

«Мы должны осознавать, что это было российское вторжение, что российские солдаты были непосредственно вовлечены как в оккупацию Минска, так и в оккупацию Донецка», — заявил немецкий постпред Кристоф Хойсген.

Реакция представителя официальной Москвы не заставила себя долго ждать, и 13 февраля постпред России при ООН Василий Небензя в ходе обсуждения провала «Минских соглашений» дал отповедь немецкой делегации. Российский дипломат отметил: «Мой друг Кристоф, видимо, оговорившись по Фрейду, сказал, что Россия в 2015 году «взяла Минск». Берлин Россия брала, это я помню, это было раньше, до этого освобождали Минск».

Небензя освежил память немецкого коллеги, отметив, что «в 2015 году мы в Минске не были и не собирались, потому что там живут наши друзья, братья и союзники, у нас вообще нет планов кого-то «брать» или куда-то вторгаться». Российский постпред уточнил: «Вмешательство — это ваш метод, который мы сегодня хорошо видим на примере одной латиноамериканской страны».

Таким образом, Небензя прозрачно намекнул на подготовку государственного переворота в Венесуэле, где коллективный Запад сделал ставку на мятежника Хуану Гуайдо, признав этого оппозиционера «президентом» вместо законно избранного Николаса Мадуро. Незадолго до этого заявления официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга подтвердила наличие оснований считать, что Запад вмешивается во внутренние дела Венесуэлы и речь может идти даже о подготовке интервенции США в эту латиноамериканскую страну.

Инфоповод в сюжете: Минские соглашения и их выполнение

Заявление Кристофа Хойсгена можно было бы расценивать как простую оговорку, свидетельствующую о низком профессионализме немецкого дипкорпуса, если бы не ряд обстоятельств. Василий Небензя, по всей видимости, прав, констатируя в ходе обсуждения провала «Минских соглашений» дал отповедь немецкой оговорке по Фрейду у «друга Кристофа».

В ходе Второй мировой войны гитлеровская Германия без объявления войны напала на СССР и оккупировала большую часть его европейской территории, включая Белоруссию (БССР). Белорусское партизанское движение было беспримерным по своим масштабам и жертвенному героизму. При всём уважении, движение Сопротивления во всех оккупированных Третьим рейхом западноевропейских странах вместе взятых несопоставимо с размахом партизанской борьбы в одной, не самой крупной республике Советского Союза.

Немецкие оккупанты целенаправленно уничтожали население СССР, в том числе Белоруссии. Оккупанты сожгли 9096 белорусских деревень, уничтожили вместе с жителями 628 населённых пунктов, а всего за годы развязанной соотечественниками Хойсгена войны погиб каждый четвёртый житель Белоруссии.

Освобождение Минска 3 июля 1944 года отмечается в Белоруссии как главный государственный праздник. Как государственный праздник и важнейшая памятная дата в общественно-политической жизни постсоветской республики, являющейся частью Союзного государства Белоруссии и России, отмечается День Победы 9 мая. Во всех этих мероприятиях участвуют представители дипкорпуса ФРГ.

Подробности в сюжете: День Победы

После окончания Великой Отечественной войны, завершившейся взятием Берлина, Вторая мировая война продолжилась, и белорусы вместе с другими народами СССР добивали гитлеровских союзников, что также не обошлось без потерь. Германия обязалась сделать правильные выводы из произошедшего, однако, судя по поведению представителей официального Берлина, в этом приходится сомневаться.

Дело даже не в том, что после капитуляции гитлеровской Германии и её оккупации нацисты успешно встроились в немецкие органы государственной власти и управления, были привлечены на службу в спецслужбы и правительство ФРГ. Более важная проблема — участие послевоенной Германии в уничтожении Югославии и поддержка националистов в республиках СССР и постсоветских образованиях. Ярким примером служит деструктивная деятельность, которую осуществлял Ханс-Георг Вик в Республике Беларусь.

Германия напрямую ответственна за государственный переворот на Украине в 2014 году, раздачу лживых заверений президенту Виктору Януковичу и всестороннюю поддержку мятежников. На них лежит прямая ответственность за развязывание гражданской войны, сопровождающейся огромными человеческими жертвами и разрушениями, гуманитарной катастрофой в Донбассе, жестокими массовыми преследованиями инакомыслящих на подвластных киевским властям территориях.

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Ответственность за провал «Минских соглашений», выхолащивание так называемой минской переговорной площадки и «нормандского формата» переговорного процесса также в значительной степени лежит на Германии. Правительство этой страны в упор не видит народное ополчение Донецкой и Луганской Народных Республик, сформированное из местных жителей и вынужденное взять в руки оружие из-за того, что их с 2014 года убивают авиабомбами и ракетными системами, танками и крупнокалиберной артиллерией носители нацистских взглядов и нацистской символики. Более того: нацистскую символику используют немецкие военнослужащие в зарубежных оккупационных контингентах (например, в Афганистане).

Идейными наследниками коллаборационистов считают себя национал-радикалы на Украине, в Белоруссии и Прибалтике, пользующиеся поддержкой из Германии. Они открыто демонстрируют свой неонацизм и русофобию, антисоветизм и ревизионизм. Причём поддержка из Германии не ограничивается финансовой помощью, что наглядно отражено в многочисленных докладах независимых аналитических центров.

Именно идейные наследники националистов — коллаборационистов XX века открыто ориентируются на Германию и заявляют то же самое, что позволяет себе дипкорпус ФРГ в лице немецкого постпреда в ООН. Кристоф Хойсген и его единомышленники — русофобствующие национал-радикалы в Белоруссии — оперируют одними и теми же терминами, одними и теми же ревизионистскими пассажами.

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МИД ФРГ может и далее делать вид, что ничего подобного не было или не стоит придавать этому столь большое значение. На самом деле самые бесчеловечные режимы устанавливаются именно благодаря таким успокаивающим пожеланиям, способствующим утрате исторической памяти. Лучше всего это понимают в Израиле, поэтому солидарной реакции общественности этой страны на ревизионистские выпады официальных лиц других стран стоило бы всем поучиться.