«Заявление Орешкина о пенсиях больше похоже на издёвку» — пермский эксперт

Пермь, , 14:55 — REGNUM Пермский политтехнолог Дмитрий Логинов охарактеризовал слова министра экономического развития России Максима Орешкина о том, что до 2036 года повышения пенсионного возраста не планируется, как оскорбительную насмешку. Эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что главе министерства нужны грамотные спичрайтеры и специалисты по связям с общественностью во избежание скандальных речей.

«Очевидно, начинают появляться первые ласточки-последствия пенсионной реформы. Предпенсионеров отказываются брать на работу даже по горящим вакансиям, несмотря на опыт и профессионализм. А молодёжь, исходя из последних исследований, массово изъявила желание переезжать из страны, где перспективы встать на ноги для них пока сомнительны. В данном случае заявление Орешкина больше похоже на издёвку.

Когда по всему миру пенсионный возраст понижают, правительство, вопреки словам президента, идёт на непопулярные реформы. А вообще, хотелось бы, чтобы Орешкин нанял опытных пиарщиков и спичрайтеров, чтобы подобные заявления не выскакивали из его уст и не вызывали негодование у населения», — сказал Дмитрий Логинов.

Напомним, министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости» заявил, что в ближайшие 17 лет обсуждать вопрос повышения пенсионного возраста в российском правительстве не планируют.

«В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Переход на новый возрастной ценз должен завершиться до 2028 года.

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